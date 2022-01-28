В Уфе скончалась вторая сотрудница, пострадавшая во время пожара на заводе УМПО

12:39, 28 янв 2022

В Уфе скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе УМПО сотрудница. Об этом сегодня, 28 января, сообщили на самом предприятии. Работница цеха сборки Ксения Габбасова, получившая 90% ожогов тела, все последние дни находилась в ожоговом центре больницы № 18 в Уфе в крайне тяжелом состоянии.







— Коллектив выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Габбасовой, пострадавшей в результате несчастного случая 17 января, — сообщили в УМПО. — Предприятие возьмет на себя организацию похорон сотрудницы.



На предприятии сообщили, что сейчас продолжается работа комиссии по расследованию несчастного случая. Представители УМПО пообещали, что окажут всю необходимую помощь семьям обеих погибших «в полном объеме в соответствии с законодательством и коллективным договором». Напомним, ранее, когда стало известно о смерти Лены Ш. — другой пострадавшей в пожаре работницы, на заводе сообщили, что не будут проявлять инициативу и окажут поддержку ее семье только в случае, если родственники сами обратятся за помощью.

Тем временем в Следственном комитете Башкирии сегодня сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия на предприятии. Сыщики подозревают, что в данном случае было допущено нарушение условий охраны труда, повлекшее гибель двух сотрудниц.



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