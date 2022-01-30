В Караидельском районе Башкирии водитель легкового авто столкнулся с лесовозом

15:01, 30 янв 2022

Авария в Башкирии произошла накануне днем в Караидельском районе на 108 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка



35-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110, предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил лесовозу "Volvo", имевшему преимущество и столкнулся с ним.







В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также его 35-летняя пассажирка получили телесные повреждения. 39-летний водитель грузовика не пострадал. Начато разбирательство.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ