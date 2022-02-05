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В Башкирии умер 55-летний мужчина, отравившись угарным газом

В Башкирии умер 55-летний мужчина, отравившись угарным газом

22:58, 05 фев 2022

В Башкирии в селе Бураево от отравления угарным газом скончался 55-летний мужчина. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в МЧС по республике.

Спасателям поступило сообщение о том, что в бане на улице Южной в селе нашли тело мужчины.

— По прибытии на место признаков горения не обнаружено. Предварительная причина смерти 55-летнего мужчины — отравление угарным газом, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Бураевский район происшествия
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