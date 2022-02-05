В Башкирии умер 55-летний мужчина, отравившись угарным газом

22:58, 05 фев 2022

В Башкирии в селе Бураево от отравления угарным газом скончался 55-летний мужчина. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в МЧС по республике.



Спасателям поступило сообщение о том, что в бане на улице Южной в селе нашли тело мужчины.







— По прибытии на место признаков горения не обнаружено. Предварительная причина смерти 55-летнего мужчины — отравление угарным газом, — сообщили в ведомстве.



Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватель МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram