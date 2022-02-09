В Башкирии в одноэтажном доме после пожара нашли тело мужчины

15:46, 09 фев 2022

9 февраля 2022 года в 05:50 в МЧС Башкирии поступило сообщение о возгорании дома по лице Алексеевской в деревне Алексеевское Архангельского района. На место прибыли пожарные.









Было установлено, что горит одноэтажный дом размером 8х10 метров и постройка размером 5х6 метров. В 06:16 пожарные смогли локализовать огонь. Полностью потушить его удалось в 06:48. Дом сильно пострадал. При разборе обломков сотрудники обнаружили тело 56-летнего мужчины.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работают дознаватель и следственно-оперативная группа.



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Фото: пресс-служба МЧС Башкирии