В Кумертау в квартире нашли обгоревшее тело умершего мужчины

09:32, 08 фев 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике минувшим вечером, 7 февраля, обнаружили тело мужчины в квартире многоэтажного дома в Кумертау на Окружной улице. Также в самом жилище были найдены признаки пожара.







По уточненной информации, тело 60-летнего погибшего нашел хозяин жилья. Как выяснилось, он там пролежал несколько суток, так как в квартиру никто не заходил, как минимум, три дня.



Пока что причины произошедшего достоверно неизвестны. В качестве предполагаемой причины называли неосторожность при курении. Предварительно, горение затухло само по себе.

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