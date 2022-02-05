В ночном пожаре в Гафурийском районе Башкирии погиб пожилой мужчина

09:40, 05 фев 2022

Сегодня ночью в селе Табынское Гафурийского района Башкирии произошел пожар, в котором погиб мужчина 1962 года рождения, сообщает МЧС республики утром 5 февраля



Информация о возгорании поступила диспетчеру в 1:13. На улице Усольской загорелся кирпичный одноэтажный двухквартирный жилой дом площадью 70 кв. м. Тело погибшего обнаружено в ходе тушения.



Пожар был локализован в течение 30 минут, горение ликвидировано в 2:20.



Ранее сообщалось о том, что спасатель МЧС пострадал во время пожара по Уфой.



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Фото: МЧС по РБ