В ночном пожаре в Гафурийском районе Башкирии погиб пожилой мужчина
09:40, 05 фев 2022
Сегодня ночью в селе Табынское Гафурийского района Башкирии произошел пожар, в котором погиб мужчина 1962 года рождения, сообщает МЧС республики утром 5 февраля
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 1:13. На улице Усольской загорелся кирпичный одноэтажный двухквартирный жилой дом площадью 70 кв. м. Тело погибшего обнаружено в ходе тушения.
Пожар был локализован в течение 30 минут, горение ликвидировано в 2:20.
Ранее сообщалось о том, что спасатель МЧС пострадал во время пожара по Уфой.
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Источник:
ufa.aif.ru
Фото: МЧС по РБ
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