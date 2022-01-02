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В Туймазинском районе Башкирии в бревенчатом доме заживо сгорел мужчина

В Туймазинском районе Башкирии в бревенчатом доме заживо сгорел мужчина

13:21, 02 янв 2022

В Башкирии на месте пожара обнаружили тело мужчины. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС России по РБ.

Сигнал о пожаре в городе Туймазы, по адресу ул. Чкалова, д.1, поступил 1 января года в 23.51. На место незамедлительно выехали специалисты МЧС России и Государственного комитета РБ по ЧС.

По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что горит бревенчатый одноэтажный дом размером шесть на десять метров, наблюдается очень сильное задымление.

Сначала пламя удалось локализовать на площади десяти квадратных метров, открытое горение было ликвидировано в 23.59.

В ходе тушения пожарные нашли в доме тело погибшего 48-летнего мужчины. 

Огнём повреждено домашнее имущество. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.


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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
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