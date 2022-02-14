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В Уфе в аварии автомобилей пострадали два молодых парня

В Уфе в аварии автомобилей пострадали два молодых парня

16:17, 14 фев 2022

В Уфе столкнулись два автомобиля. Пострадали два молодых парня.

Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, авария произошла около 3 часов ночи 12 февраля на выезде из Черниковки. 18-летний молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ-2112», следуя по улице Тоннельной в сторону улицы Комарова, допустил столкновение с движущимся по улице Интернациональной автомобилем Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил различные ушибы, после оказания медицинской помощи его отпустили. Его 18-летний пассажир получил более серьезные травмы и попал в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии в аварии пострадали дети.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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