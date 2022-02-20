В Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле
16:48, 20 фев 2022
Сегодня, 20 февраля, днем отец с тремя детьми попал в снежный плен. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
По данным ведомства, они ехали на машине из Баймака в Сибай и свернули на родник через поле. В результате автомобиль застрял. Чтобы не подвергать малышей опасности, мужчина незамедлительно обратился в экстренные службы.
«На помощь прибыли спасатели, эвакуировали детей в Сибай и передали матери. Мужчина же остался на месте ждать специализированную технику, чтобы вытащить свой автомобиль», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в результате аварии ВАЗ-2112 и Ваз-2110 пострадали 4 человека.