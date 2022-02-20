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В Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле

В Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле

16:48, 20 фев 2022

Сегодня, 20 февраля, днем отец с тремя детьми попал в снежный плен. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По данным ведомства, они ехали на машине из Баймака в Сибай и свернули на родник через поле. В результате автомобиль застрял. Чтобы не подвергать малышей опасности, мужчина незамедлительно обратился в экстренные службы. 

«На помощь прибыли спасатели, эвакуировали детей в Сибай и передали матери. Мужчина же остался на месте ждать специализированную технику, чтобы вытащить свой автомобиль», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в результате аварии ВАЗ-2112 и Ваз-2110 пострадали 4 человека.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия
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