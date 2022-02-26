В Башкирии водитель "Лады Калина" насмерть сбил пешехода
09:19, 26 фев 2022
Авария в Башкирии произошла вечером в Иглинском районе на 1505 км федеральный трассы М-5 "Урал"
47-летний уфимец за рулём "Лады Калина" допустил наезд на 46-летнего жителя Иглинского района, который, предположительно, шёл по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии в ДТП пострадали две пассажирки. Инцидент случился днем 24 февраля в Туймазинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД республики.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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