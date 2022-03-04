В Башкирии пьяный водитель "Opel Astra" совершил смертельную аварию

08:58, 04 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около шести часов утра. На ул. Северная г. Октябрьский столкнулись "Opel Astra" и ВАЗ-2112.







В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам "Opel", 25 и 28 лет, а также 27-летнему пассажиру ВАЗа.



Известно, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования показал 0,780 мг/л. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ