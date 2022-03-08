В Башкирии девушка хотела сделать себе подарок и лишилась крупной суммы

14:10, 08 мар 2022

В башкирском городе Октябрьском местная жительница захотела порадовать себя на 8 Марта новым телефоном и лишилась 90 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.







Как следует материалов дела, горожанка заказала в интернет-магазине смартфон известного бренда последней модели по очень привлекательной цене. Она заранее оплатила покупку и доставку. Когда посылка пришла, потерпевшая обнаружила в ней лишь коробку от гаджета и зарядное устройство.



Девушка обратилась с заявлением в местный отдел полиции. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сумма ущерба оценена в 90 тыс. рублей.

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