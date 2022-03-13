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В Башкирии простились с вахтовиками, погибшими в Москве

В Башкирии простились с вахтовиками, погибшими в Москве

10:55, 13 мар 2022

В Чишмах простились с вахтовиками, погибшими в ночь на 8 марта в Москве. Сначала о похоронах сообщили родственники 22-летнего Алмаза Ахметшина. Молодого парня привезли в поселок всего на пару часов, чтобы с ним могли попрощаться многочисленные друзья, а похоронили его в деревне Теперишево, где покоятся его родственники.

- Алмаз, ангелочек, тебя по-другому даже назвать не могу. Царствие тебе небесное и вечная светлая память. Ты всегда будешь в наших сердцах, но от этого нисколько не легче. Умом понимаю, но сердце не может принять эту несправедливую утрату. Маме Алмаза и всем его родным искренние соболезнования, - скорбит Татьяна Золотухина.

- Мягких облаков, Алмазик, пусть земля будет пухом, родителям искренние соболезнования. Держитесь, крепитесь. Очень жаль, что судьба так не справедливо распорядилась твоей жизнью. Очень жаль... – не может сдержать сожаления Алла Гизатуллина.


Также сегодня в Чишмах простились и с 37-летним Артуром М. и 23-летним Алексеем С. Мужчины приходились друг другу родственниками, поэтому прощание проходило по одному адресу, и похоронили их тоже рядом.

Напомним, все произошло в ночь на 8 марта в Москве, куда молодые мужчины приехали на заработки. Все они трудились в строительной фирме и жили в небольшой бытовке, отапливавшейся газовой тепловой пушкой. По предварительным данным, все вахтовики отравились газом. Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливают московская прокуратура и следственный комитет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Чишмы происшествия
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