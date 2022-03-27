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В Башкирии мужчина сжег дом своей соседки после ссоры

В Башкирии мужчина сжег дом своей соседки после ссоры

12:15, 27 мар 2022

После ссоры с соседкой мужчина вооружился зажигалкой и подпалил дом женщины, такова предварительная версия, озвученная пресс-службой МВД по Башкирии 27 марта.

Правоохранителям удалось оперативно раскрыть преступление, которое едва не унесло жизнь женщины. Раскрыли его если не по горячим, то по горящим следам. В Илишевском районе в селе Исянбаево 46-летний ранее судимый, причем не один раз, гражданин не на шутку повздорил с соседкой и решил, что месть это не то блюдо, которое надо подавать холодным, а ровно наоборот. Способствовали столь опрометчивому решению горячительные напитки. Он припас зажигалку, с помощью которой и подпалил сарай женщины, в котором хранилась солома.


Подпалил сарай он столь умело, что загорелись все строения на участке, включая жилой дом. К счастью самой хозяйке удалось спастись.

Поджигателя задержали, он пытался схорониться в соседнем доме. против него уже возбуждено уголовное дело, Мужчину подозревают в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Вопрос какую меру пресечения избегут мужчине пока не решен.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Илишевский район происшествия криминал пожар
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