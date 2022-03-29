В Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ
16:42, 29 мар 2022
Сегодня, 29 марта, около двух часов дня в Бураевском районе на 165 км автодороги Уфа-Янаул произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса.
По имеющимся данным, столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ. В результате аварии никто не пострадал. Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 17 детей. Транспортные средства получили механические повреждения.
На место происшествия сотрудниками ГИБДД был вызван другой автобус для отправки детей к месту назначения. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью".
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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