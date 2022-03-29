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В Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ

В Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ

16:42, 29 мар 2022

Сегодня, 29 марта, около двух часов дня в Бураевском районе на 165 км автодороги Уфа-Янаул произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. 

По имеющимся данным, столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ. В результате аварии никто не пострадал. Известно,  что на момент ДТП в салоне автобуса находились 17 детей. Транспортные средства получили механические повреждения.

На место происшествия сотрудниками ГИБДД был вызван другой автобус для отправки детей к месту назначения. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель "Datsun on-DO", столкнувшись с грузовой "Газелью".

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бураевский район происшествия аварии
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