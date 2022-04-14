В Башкирии объявили в розыск мужчину, который напал на человека с маникюрными ножницами

09:22, 14 апр 2022

В августе 2021 года в одну из больниц Уфы доставили мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. В полиции возбудили уголовное дело.







Подозреваемым по делу проходил один из знакомых потерпевшего — Сорокин Александр Евгеньевич, 02.07.1981 года рождения. По данным МВД Башкирии, он несколько раз ударил по пострадавшему маникюрными ножницами, в результате у того была повреждена нижняя доля правого легкого.



С мужчины взяли подписку о невыезде, однако в ходе расследования выяснилось, что он скрылся от правоохранителей. Беглеца объявили в розыск. Если вы видели его или знаете, где он находится, сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02, 237-19-60, 279-48-70, 238-82-00, 8 927-337-21-22 или 02 (102 — с мобильного).

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