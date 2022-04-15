В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте

09:26, 15 апр 2022

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Абзелиловском районе.







После полуночи в Абзелиловском районе на 9 км автодороги Ташбулатово-Баимово-Озерное 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 на опасном повороте совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части.



В результате аварии водитель скончался при транспортировке в медучреждение. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ