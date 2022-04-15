В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте
09:26, 15 апр 2022
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Абзелиловском районе.
После полуночи в Абзелиловском районе на 9 км автодороги Ташбулатово-Баимово-Озерное 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 на опасном повороте совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части.
В результате аварии водитель скончался при транспортировке в медучреждение. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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