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В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте

09:26, 15 апр 2022

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Абзелиловском районе

После полуночи в Абзелиловском районе на 9 км автодороги Ташбулатово-Баимово-Озерное 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 на опасном повороте совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части.

В результате аварии водитель скончался при транспортировке в медучреждение. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель иномарки сбил на переходе женщину с двумя детьми. ЧП произошло сегодня, 14 апреля, около часа дня по улице Ахметова в уфимском микрорайоне Затон.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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