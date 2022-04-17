В Башкирии четыре подростка застряли в лифте, один потерял сознание

15:10, 17 апр 2022

В Уфе спасатели Управления гражданской защиты вызволили четырех застрявших в лифте подростков. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в ведомстве. Парни в возрасте от 18 до 29 лет попали в передрягу в лифте одного из домов на улице Карла Маркса.







— Пытаясь выбраться самостоятельно, они, видимо, деформировали двери, поэтому лифтеры не могут их открыть, — сообщили в УГЗ. — На место выехали сотрудники управления. При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали четырех молодых людей.





Как выяснилось, пока парни находились в западне, одному из них стало плохо и он потерял сознание. Спасатели вытащили его и передали медикам. Причины случившегося пока выясняются. UFA1.RU направил запрос в Минздрав Башкирии с просьбой прокомментировать состояние потерявшего сознание парня.

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Фото: скрин видео