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Пьяный житель Башкирии заколол ножом хозяина дома

Пьяный житель Башкирии заколол ножом хозяина дома

15:28, 17 апр 2022

В Стерлитамаке днем 15 апреля в подъезде дома по улице Братской соседи услышали истошные крики, затем все стихло. Местные жители вызвали полицию, предположив, что в квартире кого-то убили.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители, попав в квартиру на третьем этаже, увидели на полу окровавленный труп мужчины.

«Они установили, что хозяин жилплощади получил телесные повреждения в виде двух проникающих колото-резаных ранений в грудь слева и шею», - сообщил источник в правоохранительных органах.

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Известно, что тело убитого направили на судмедэкспертизу. Оперуполномоченные задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке криминал
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