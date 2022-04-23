Шансов выжить не было: в Башкирии раскрылись жуткие подробности гибели 3 женщин в водохранилище

11:00, 23 апр 2022

Стали известны подробности трагичного случая на водохранилище Зианчуринсого района, где в результате съезда машины в водоем погибли три женщины, а водитель смогла спастись.







Оказалось, в машине ехали коллеги и перед прогулкой по набережной они вместе употребили спиртное. Эксперты полагают, если бы пассажиры были трезвы, у них было бы больше шанса выжить.Напомним, страшная трагедия в Зианчуринском районе произошла в понедельник. Нетрезвая жительница села Кугарчи 47 лет за рулем отечественной машины съехала в водохранилище. Она смогла выбраться из машины и доплыть до берега, а три ее пассажирки погибли. Когда специалисты достали автомобиль из водоема, тела женщин были внутри салона, они даже не смогли выйти из автомобиля.



В полиции рассказали подробности происшествия. Оказывается, женщина вместе с коллегами употребила спиртное. Затем, сев за руль автомашины вместе с ними направилась в сторону набережной водохранилища, расположенного неподалеку.





- Двигаясь по дамбе, не справилась с управлением и допустила съезд в воду, - рассказали в пресс-службе МВЛ по РБ. - Она смогла выбраться из тонущей машины и добраться до берега. Там ее заметил проходивший местный житель, который вызвал скорую помощь.



Что странно, спасшаяся водительница не спешила вызвать спасателей, чтобы вызволить своих пьяных пассажирок. На это вопрос ей предстоит ответить полицейским. У женщин практически не было шансов выжить, они не смогли даже открыть двери автомобиля.



Известно, что спасателям и полиции позвонили медики, когда осматривали женщину на берегу водохранилища и узнали подробности происшествия от нее. Но уже было поздно.









Водителя задержали, проверили на состояние алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования у нее установлено состояние опьянения – 0, 928 мг/л.



Правоохранители возбудили в отношении задержанной уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

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