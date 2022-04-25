В Башкирии автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими женщинами и сбежала

11:04, 25 апр 2022

В Башкирии на 184 км автодороги Белорецк — Уфа — Инзер утром 24 апреля 24-летняя женщина-водитель устроила серьезное ДТП.







Молодая автоледи за рулем машины «ИЖ» при выезде на асфальтированную главную автодорогу Уфа — Инзер — Белорецк, при повороте налево не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает издание Башинформ.



«Женщине удалось выбраться из искореженной машины. Она сбежала с места ДТП, бросив без помощи двоих своих пассажирок», — рассказал собеседник издания.





В аварии пострадали 24-летняя и 42-летняя женщины. Их с переломами и ушибами доставили в Белорецкую центральную районную больницу.



Как прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГИБДД по РБ, местонахождение сбежавшей водительницы устанавливается. Известно, что в медицинские учреждения она не обращалась и не доставлялась. Ее личность установлена со слов пассажирок.



О виновнице ДТП известно, что она проживает в Учалах. Машина по документам ей не принадлежит.

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Фото: ГИБДД по РБ