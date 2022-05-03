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В Башкирии ведутся поиски 27-летнего Александра Лялюшкина

В Башкирии ведутся поиски 27-летнего Александра Лялюшкина

15:00, 03 май 2022

В деревне Бекетово Кармаскалинского района республики пропал 27-летний Александр Лялюшкин. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно с 26 апреля.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, русые волосы, светлые глаза. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм и кепку такого же цвета, черные берцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
Теги: Кармаскалинский район происшествия поиск
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