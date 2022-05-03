В Башкирии ведутся поиски 27-летнего Александра Лялюшкина
15:00, 03 май 2022
В деревне Бекетово Кармаскалинского района республики пропал 27-летний Александр Лялюшкин. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», его местонахождение неизвестно с 26 апреля.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, русые волосы, светлые глаза. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм и кепку такого же цвета, черные берцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.