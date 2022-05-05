В Башкирии с рельс сошел грузовой поезд с семью цистернами и вагоном

20:56, 05 май 2022

В Башкирии с железной дороги сошли семь цистерн и вагон.



Сегодня, 5 мая, около 19 часов вечера с Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» в Чишминском районе Башкирии сошли семь пустых цистерн и вагон. Видео с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС России по РБ.







Как сообщили в экстренном ведомстве, ЧП произошло у станции Шингак-Куль. Сейчас на место направили силы и средства МЧС России и железнодорожные службы. Погибших и травмированных нет. Причины произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе напротив дома №185 по улице Центральной в селе Сафарово вечером 4 мая несовершеннолетний водитель совершил серьезное ДТП. 16-летний мальчик оказался за рулем самоходной машины без госномеров.

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Фото: скрин видео