Житель Башкирии пытался задушить свою подругу удлинителем
22:06, 07 май 2022
В МВД Башкирии сообщили, что в Белорецком районе местного жителя задержали по подозрению в угрозе убийством. 32-летний фигурант уголовного дела пытался задушить свою возлюбленную проводом от удлинителя.
В пресс-службе министерства передали, что мужчина поссорился со своей 35-летней второй половиной на почве ревности. Устав от претензий, женщина легла на диван. Ревнивец же не успокоился и накинул на ее шею провод, попытавшись задушить.
Пострадавшая сообщила правоохранителям, что смогла спастись лишь потому что подсунула ладони под провод. Позже она смогла вырваться, запереться в туалете и вызвать полицию.
В МВД также уточнили, что задержанный и раньше привлекался к уголовной ответственности.