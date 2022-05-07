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Житель Башкирии пытался задушить свою подругу удлинителем

Житель Башкирии пытался задушить свою подругу удлинителем

22:06, 07 май 2022

В МВД Башкирии сообщили, что в Белорецком районе местного жителя задержали по подозрению в угрозе убийством. 32-летний фигурант уголовного дела пытался задушить свою возлюбленную проводом от удлинителя.

В пресс-службе министерства передали, что мужчина поссорился со своей 35-летней второй половиной на почве ревности. Устав от претензий, женщина легла на диван. Ревнивец же не успокоился и накинул на ее шею провод, попытавшись задушить.

Пострадавшая сообщила правоохранителям, что смогла спастись лишь потому что подсунула ладони под провод. Позже она смогла вырваться, запереться в туалете и вызвать полицию.

В МВД также уточнили, что задержанный и раньше привлекался к уголовной ответственности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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