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В Башкирии экстренно сел самолет, который не смог приземлиться из-за сильного ветра в Оренбурге

В Башкирии экстренно сел самолет, который не смог приземлиться из-за сильного ветра в Оренбурге

14:05, 12 май 2022

Сегодня, 12 мая, около полудня в уфимском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет, который летел из московского Шереметьево в Оренбург.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы, самолет произвел посадку на запасной аэродром столицы Башкирии — причиной стал сильный ветер в аэропорту Оренбурга.

Как отметил пассажир самолета, когда самолет подлетал к Оренбургу, его "резко тряхнуло и он пошел резко вниз".


- Все перепугались из-за этого. Но люди вели себя адекватно, никто в панике не кричал. После того, как самолет резко пошел вниз, был какой-то странный металлический звук. Нам показалось, что что-то случилось с самим самолетом, была версия, что шасси не открылись. Но потом мы набрали высоту и капитан корабля заявил, что из-за погоды мы заходим на второй круг и не можем сесть в Оренбурге, - отметил в разговоре пассажир самолета.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. По сообщению телеграм-канала Aviaincident, во время послеполетного осмотра на заднем бампере обнаружили следы касания. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: Аэропорт "Уфа"
Теги: Уфа
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