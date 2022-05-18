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Житель Башкирии зарезал пожилого отчима

Житель Башкирии зарезал пожилого отчима

14:05, 18 май 2022

38-летний житель Нуримановского района подозревается в убийстве отчима. О преступлении сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая предполагаемый злоумышленник разбудил своего отчима, чтобы вместе выпить. 64-летний мужчина выразил недовольство пасынку. Родственники начали ругаться. В ходе конфликта подозреваемый взял нож и ударил им отчима в сердце. Пожилой мужчина скончался на месте. Свидетелем преступления стала супруга пасынка. Она вызвала скорую и правоохранителей. Подозреваемый не стал скрываться от следствия.

На жителя Нуримановского района заведено уголовное дело по статье за убийство. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Нуримановский район происшествия криминал
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