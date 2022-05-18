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Жительница Башкирии получила травмы, упав с 4-метровой высоты

Жительница Башкирии получила травмы, упав с 4-метровой высоты

15:29, 18 май 2022

В Ленинском районе Уфы вечером 17 мая в экстренные службы поступило сообщение о травмировании 29-летней женщины на территории базы, расположенной на улице Воронежской. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они увезли пострадавшую при падении женщину в Больницу скорой медицинской помощи.

«По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала с лестницы, с четырехметровой высоты», — рассказал агентству «Башинформ» собственный источник.

Женщина выжила, врачи поставили ей диагноз — «сочетанная травма». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства несчастного случая.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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