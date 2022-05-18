Жительница Башкирии получила травмы, упав с 4-метровой высоты
15:29, 18 май 2022
В Ленинском районе Уфы вечером 17 мая в экстренные службы поступило сообщение о травмировании 29-летней женщины на территории базы, расположенной на улице Воронежской. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они увезли пострадавшую при падении женщину в Больницу скорой медицинской помощи.
«По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала с лестницы, с четырехметровой высоты», — рассказал агентству «Башинформ» собственный источник.
Женщина выжила, врачи поставили ей диагноз — «сочетанная травма». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства несчастного случая.