В Башкирии полиция жестко задержала грабителей

09:30, 19 май 2022

Полиция Башкирии опубликовала видео задержания грабителей. По данным ведомства, злоумышленники планировали ограбить частный дом в Кумертау. Как рассказали сегодня, 18 мая, полицейские, преступники разработали тщательный план, им удалось забрать ценные вещи — но не скрыться.







По данным МВД, грабители сняли квартиру в Стерлитамаке и приобрели поддержанный ВАЗ-2110, который, по их мнению, был достаточно неприметным на дорогах. Прежде чем пойти на дело, они следили за домом. После ухода хозяев вскрыли входную дверь с помощью специальных приспособлений, забрали золотые украшения, деньги, ценные вещи и скрылись с места преступления. Однако вернуться в убежище не смогли. На въезде в Стерлитамак их задержали.



По данным следствия, грабителями оказались жители республики Дагестан, Краснодарского края, Саратовской области и Стерлитамака, возраст — от 34 до 53 лет.





— В машине злоумышленников были обнаружены и изъяты приспособления для вскрытия запирающих устройств, отвертки, ножи, а также часть похищенного имущества. В съемной квартире также были изъяты устройства для видеозаписи, дистанционного прослушивания и даже подавления сигналов. Известно, что злоумышленники устанавливали видеоустройства около домов, где планировали совершить кражу, и наблюдали за распорядком дня хозяев, — сообщает ведомство.



Мужчины заключены под стражу. По факту кражи с проникновением следователи возбудили уголовно дело.

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Фото: МВД по РБ