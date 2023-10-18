Таксист чудом выжил после нападения грабителей в Башкирии

18:06, 18 окт 2023

В Башкирии приговора суда ждут двое молодых людей, решивших ограбить и убить водителя такси.

31-летний Ильгам С. и 36-летний Динар М., жители Белебеевского района , вечером 11 октября распивали спиртные напитки. Когда денег на выпивку не осталось, они задумали страшное — ограбить и убить таксиста.

Мужчины вызвали машину в населенный пункт Метевбаш. По пути попросили водителя остановиться. Когда 52-летний таксист притормозил на обочине, один из пассажиров схватил его, а второй нанес удар ножом в шею.

Однако водитель не растерялся и ответил нападавшему ударом отвертки. Ему удалось вырваться, выбежать в поле, а затем на попутной машине добраться до больницы. Там он рассказал о случившемся и заявил в полицию.

Тем временем преступники угнали такси вместе с имуществом водителя — двумя телефонами и тремя тысячами рублей наличными. Однако радоваться удачному ограблению им пришлось недолго — на угнанной машине они вылетели в кювет.

Пытаясь избавиться от улик, злоумышленники выбросили похищенное и орудие преступления, но скрыться от правосудия им не удалось. Оба были задержаны, а затем арестованы на 2 месяца.

К сожалению, в последнее время участились случаи насилия и жестокости. Недавно мы писали о трагедии в семье, где сын зарезал отца за запрет погулять ночью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по Башкирии/объединенная пресс-служба судов Башкирии