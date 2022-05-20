В Башкирии без признаков жизни обнаружили тела мужчины и ребенка
09:08, 20 май 2022
В Башкирии рано утром 18 мая произошло сразу два случая добровольного ухода из жизни местных жителей.
Как сообщает издание «Башинформ», один смертельный инцидент произошел в Кумертау с учащимся среднего звена. Его без признаков жизни нашли дома родственники. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Последние констатировали гибель мальчика.
Подобный смертельный случай зафиксирован в Туймазинском районе. Здесь нашли мертвым 31-летнего местного жителя с характерными следами на шее.
Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства данных инцидентов, выяснить, что подтолкнуло школьника и мужчину на такой поступок.
Ранее в городе Салавате в одной из семей произошла страшная трагедия. В нескольких телеграм-каналах появилось сообщение о том, что под окнами жилого многоэтажного дома найдено тело женщины. Она получила смертельные травмы при падении с высоты.