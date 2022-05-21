Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при пожаре один человек погиб и один пострадал

В Башкирии при пожаре один человек погиб и один пострадал

11:51, 21 май 2022

Информация о возгорании дома на улице Пионерская в селе Тирлянский Белорецкого района поступила в МЧС по РБ 21 мая.

На место были оперативно направлены силы и средства МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. По прибытию пожарных стало известно, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом, размерами 4х6.

"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, еще один человек пострадал", - сообщили в ведомстве.

Личность погибшего и причина пожара устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Читайте также:

В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
Читайте также

В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина
В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане
В Башкирии загорелся кирпичный дом, погиб 63-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся кирпичный дом, погиб 63-летний мужчина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: