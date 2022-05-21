В Башкирии при пожаре один человек погиб и один пострадал

11:51, 21 май 2022

Информация о возгорании дома на улице Пионерская в селе Тирлянский Белорецкого района поступила в МЧС по РБ 21 мая.



На место были оперативно направлены силы и средства МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. По прибытию пожарных стало известно, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом, размерами 4х6.



"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, еще один человек пострадал", - сообщили в ведомстве.



Личность погибшего и причина пожара устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.



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Фото: МЧС по РБ