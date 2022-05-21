В Башкирии при пожаре один человек погиб и один пострадал
11:51, 21 май 2022
Информация о возгорании дома на улице Пионерская в селе Тирлянский Белорецкого района поступила в МЧС по РБ 21 мая.
На место были оперативно направлены силы и средства МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. По прибытию пожарных стало известно, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом, размерами 4х6.
"К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина, еще один человек пострадал", - сообщили в ведомстве.
Личность погибшего и причина пожара устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Читайте также:В столице Башкирии на контейнерной площадке сгорел мужчина
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Благовещенске во время пожара в одноэтажном доме погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся кирпичный дом, погиб 63-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок