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«Был в магазине»: в Башкирии пропал мужчина

«Был в магазине»: в Башкирии пропал мужчина

15:15, 21 май 2022

В Башкирии начались поиски 62-летнего Ильяса Валиуллина. По имеющимся данным, о мужчине ничего не известно с 16 мая, когда он вышел из дома в Учалах и исчез. Родственники пропавшего сообщили, что в тот день утром он встретился со знакомыми, а уже после пропал.

«Ушел из дома, и до сих пор местонахождение неизвестно. Мы знаем, с кем он был утром 16-го, после обеда 16-го не можем узнать. Был он на Зауральской улице. Сам с Рудника», – поделилась его родственница.

Как выяснилось, мужчину видели спустя несколько дней в магазине. Очевидцы сообщили, что он встретился им 19 мая в магазине «Магнит» и покупал спиртное.


Приметы: рост 163-167 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, носит усы.

Был одет: куртка, фуражка черная.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по номеру телефона 8 800 700 54 52.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалы происшествия поиск
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