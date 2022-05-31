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В столице Башкирии под мостом обнаружили изувеченного парня

В столице Башкирии под мостом обнаружили изувеченного парня

09:41, 31 май 2022

В Уфе вечером, 30 мая, под Бельским мостом на бетонных плитах был найден молодой парень, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник. Он получил травмы, характерные при падении с высоты.

Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Однако вскоре он скончался.

Сообщается, что погибший жил на улице Вертолетной, ему было 19 лет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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