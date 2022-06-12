В Башкирии пьяный водитель погубил пассажирку опрокинувшись в кювет

10:51, 12 июн 2022

Авария в Стерлитамакском районе произошла накануне утром на 1 км автодороге СНТ "Ильмень"







35-летний уфимец за рулём "Skoda Octavia" совершил съезд в кювет. В результате аварии 55-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Освидетельствование показало, что мужчина управлял транспортом в нетрезвом состоянии. Алкотектор показал 1.029 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данному факту проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, столкнулись попутные "Peugeot Boxer", "Toyota Land Cruiser" и "Mazda CX-5".

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ