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В Башкирии пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома

В Башкирии пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома

21:22, 24 июн 2022

В Уфе пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Сегодня, 24 июня, в МВД Башкирии сообщили, что начали проверку и устанавливают личности участников.



На записи видно, как на скамейке возле подъезда сидят двое мужчин преклонного возраста. Один из них достает пистолет и несколько раз стреляет в землю. При этом оба спокойно продолжают беседу. Слова различить трудно, но слышно, как один из них говорит: «Я не промахиваюсь».

— Сегодня поступило сообщение. Проводится проверка. Лица на видеозаписи устанавливаются, — сообщили в МВД.

Сегодня стало известно об еще одном инциденте, попавшем на камеру. В Уфе полураздетый мужчина ударил полицейского.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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