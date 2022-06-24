В Башкирии пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома
21:22, 24 июн 2022
В Уфе пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Сегодня, 24 июня, в МВД Башкирии сообщили, что начали проверку и устанавливают личности участников.
На записи видно, как на скамейке возле подъезда сидят двое мужчин преклонного возраста. Один из них достает пистолет и несколько раз стреляет в землю. При этом оба спокойно продолжают беседу. Слова различить трудно, но слышно, как один из них говорит: «Я не промахиваюсь».
— Сегодня поступило сообщение. Проводится проверка. Лица на видеозаписи устанавливаются, — сообщили в МВД.