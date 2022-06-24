В Башкирии пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома

21:22, 24 июн 2022

В Уфе пенсионеры устроили стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Сегодня, 24 июня, в МВД Башкирии сообщили, что начали проверку и устанавливают личности участников.







На записи видно, как на скамейке возле подъезда сидят двое мужчин преклонного возраста. Один из них достает пистолет и несколько раз стреляет в землю. При этом оба спокойно продолжают беседу. Слова различить трудно, но слышно, как один из них говорит: «Я не промахиваюсь».



— Сегодня поступило сообщение. Проводится проверка. Лица на видеозаписи устанавливаются, — сообщили в МВД.



Сегодня стало известно об еще одном инциденте, попавшем на камеру. В Уфе полураздетый мужчина ударил полицейского.

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Фото: скрин видео