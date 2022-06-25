В Абхазии погиб житель Башкирии, спасая тонущую в море девушку

14:50, 25 июн 2022

Летний сезон знаменуется отдыхом на море. Однако зачастую отпуск заканчивается плачевно. Сегодня, 25 июня, пресс-служба МЧС Абхазии сообщила, что уфимец утонул в акватории Гагры.







Как заявляет ведомство, трое молодых людей купались в море, как вдруг одна из девушек потеряла контроль. Житель Уфы Максим Беркли бросился ей на помощь, но и сам стал тонуть. Мужчина был 1982 года рождения.



— Очевидцы с берега кинулись спасать их всех. Девушку вытащили живой, а вот молодого человека спасти не удалось, — рассказали в МЧС Абхазии.



Ранее стало известно, чтов Башкирии после купания в озере мужчина оказался в реанимации.

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