В столице Башкирии без вести пропала девятилетний ребенок
20:16, 29 июн 2022
В Уфе без вести пропал 9-летний Ярослав Иванов. По информации волонтеров группы поиска «БаРС (БашРегионСпас)», 29 июня мальчик ушел в неизвестном направлении.
Приметы ребенка: рост 140, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, серо-зеленая кофта с орнаментом в виде тигра, синее трико, синие кроссовки с белой подошвой.
Информацию о ребенке необходимо сообщить по номеру 8(937)3-102-112 или 112.
Поисковики обратились к жителям столицы с просьбой помочь в поисках ребенка. «У нас большая просьба к жителям микрорайонов Шакша и Черниковка города Уфы!!!
Прочитав этот пост, прямо сейчас, пожалуйста, выйдите в свой подъезд, в свой двор, осмотрите его, не находится ли там наш потеряшка. Вдруг именно вы сможете найти ребенка», — говорится в сообщении.