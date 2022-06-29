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В столице Башкирии без вести пропала девятилетний ребенок

В столице Башкирии без вести пропала девятилетний ребенок

20:16, 29 июн 2022

В Уфе без вести пропал 9-летний Ярослав Иванов. По информации волонтеров группы поиска «БаРС (БашРегионСпас)», 29 июня мальчик ушел в неизвестном направлении.



Приметы ребенка: рост 140, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, серо-зеленая кофта с орнаментом в виде тигра, синее трико, синие кроссовки с белой подошвой.

Информацию о ребенке необходимо сообщить по номеру 8(937)3-102-112 или 112.


Поисковики обратились к жителям столицы с просьбой помочь в поисках ребенка. «У нас большая просьба к жителям микрорайонов Шакша и Черниковка города Уфы!!!

Прочитав этот пост, прямо сейчас, пожалуйста, выйдите в свой подъезд, в свой двор, осмотрите его, не находится ли там наш потеряшка. Вдруг именно вы сможете найти ребенка», — говорится в сообщении.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: «БаРС (БашРегионСпас)»
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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