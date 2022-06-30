В Башкирии пожар в частном доме тушили 42 спасателя
09:41, 30 июн 2022
В ночь с 29 на 30 июня в садовом некоммерческом товариществе «Осенний» в Уфимском районе произошел пожар. На место направили сотрудников МЧС и других экстренных служб.
Пожарные установили, что горит частный дом размером 10 на 8 метров и хозяйственные постройки. Спустя два часа после получения сообщения диспетчером огонь был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении было задействовано 42 человека личного состава и 16 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.