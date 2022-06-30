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В Башкирии пожар в частном доме тушили 42 спасателя

В Башкирии пожар в частном доме тушили 42 спасателя

09:41, 30 июн 2022

В ночь с 29 на 30 июня в садовом некоммерческом товариществе «Осенний» в Уфимском районе произошел пожар. На место направили сотрудников МЧС и других экстренных служб.



Пожарные установили, что горит частный дом размером 10 на 8 метров и хозяйственные постройки. Спустя два часа после получения сообщения диспетчером огонь был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении было задействовано 42 человека личного состава и 16 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане сгорел частный дом, погиб мужчина.

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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