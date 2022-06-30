В Башкирии пожар в частном доме тушили 42 спасателя

09:41, 30 июн 2022

В ночь с 29 на 30 июня в садовом некоммерческом товариществе «Осенний» в Уфимском районе произошел пожар. На место направили сотрудников МЧС и других экстренных служб.







Пожарные установили, что горит частный дом размером 10 на 8 метров и хозяйственные постройки. Спустя два часа после получения сообщения диспетчером огонь был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.



В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении было задействовано 42 человека личного состава и 16 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.



В настоящее время устанавливается причина случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане сгорел частный дом, погиб мужчина.

Читайте также: В Башкирии во время пожара в деревянном доме пострадал мужчина

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ