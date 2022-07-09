«Попал под заднее колесо фуры»: стали известны подробности ДТП, в котором грузовик насмерть сбил подростка

12:06, 09 июл 2022

Водитель грузовика MAN рассказал подробности смертельной аварии, где трагично погиб 12-летний школьник. Об этом стало известно сегодня, 9 июля.







По словам мужчины, он двигался по трассе М-5 в городе Октябрьский. На участке дороги, где произошло ДТП, стоит ограничение — 40 км/ч. Как рассказывает водитель, он сбросил скорость до 43–45 км/ч.



— Увидел, что катятся с горы в попутном направлении по обочине два велосипедиста, школьники. Так получилось, он подлетел там на бордюре на обочине и в этот момент попал под заднее колесо моей фуры, — рассказывает водитель грузовика.



По информации регионального ГИБДД, школьник получил несовместимые с жизнью травмы.





— По неизвестной на данный момент причине оказался под колесами большегруза. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, — добавили в ведомстве.

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Фото: Владимир Севастьянов / Telegram.org