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«Попал под заднее колесо фуры»: стали известны подробности ДТП, в котором грузовик насмерть сбил подростка

«Попал под заднее колесо фуры»: стали известны подробности ДТП, в котором грузовик насмерть сбил подростка

12:06, 09 июл 2022

Водитель грузовика MAN рассказал подробности смертельной аварии, где трагично погиб 12-летний школьник. Об этом стало известно сегодня, 9 июля.



По словам мужчины, он двигался по трассе М-5 в городе Октябрьский. На участке дороги, где произошло ДТП, стоит ограничение — 40 км/ч. Как рассказывает водитель, он сбросил скорость до 43–45 км/ч.

— Увидел, что катятся с горы в попутном направлении по обочине два велосипедиста, школьники. Так получилось, он подлетел там на бордюре на обочине и в этот момент попал под заднее колесо моей фуры, — рассказывает водитель грузовика.

По информации регионального ГИБДД, школьник получил несовместимые с жизнью травмы.


— По неизвестной на данный момент причине оказался под колесами большегруза. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, — добавили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Владимир Севастьянов / Telegram.org
Теги: Октябрьский происшествия ДТП
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