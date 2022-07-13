В Башкирии приступили к поискам пропавшего 19-летнего Сергея Агапитова
13:56, 13 июл 2022
В селе Черкассы Уфимского района пропал 19-летний Сергей Агапитов. По сообщению ДПСО «БаРС», парень уехал 12 июля на сером автомобиле Subaru Forester и перестал выходить на связь.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, у него короткие темно-коричневые волосы и карие глаза.
Был одет в черную футболку, светло-голубые джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто видел Сергея Агапитова или знает о его местонахождении, волонтеры просят позвонить по номеру 8-937-357-79-33 (Олеся).
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии без вести пропала 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич. Девушка пропала 7 июля. Родные и друзья не знают, где ее искать.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ДПСО «БаРС»
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