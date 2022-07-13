В Башкирии в детском лагере подростки избили сверстницу
14:04, 13 июл 2022
В Башкирии проводится доследственная проверка по сообщению о применении насилия в отношении ребенка в детском лагере. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
В соцсетях была выявлена видеозапись, на которой две девушки-подростка избивают руками и ногами свою сверстницу. Другие дети наблюдают за происходящим со стороны. Сообщается, что все происходило в детском лагере в Абезиловском районе.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит опросить участников конфликта и очевидцев, руководство и сотрудников лагеря.