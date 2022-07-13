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В Башкирии в детском лагере подростки избили сверстницу

В Башкирии в детском лагере подростки избили сверстницу

14:04, 13 июл 2022

В Башкирии проводится доследственная проверка по сообщению о применении насилия в отношении ребенка в детском лагере. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

В соцсетях была выявлена видеозапись, на которой две девушки-подростка избивают руками и ногами свою сверстницу. Другие дети наблюдают за происходящим со стороны. Сообщается, что все происходило в детском лагере в Абезиловском районе.



Сотрудникам правоохранительных органов предстоит опросить участников конфликта и очевидцев, руководство и сотрудников лагеря.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Абзелиловский район происшествия
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