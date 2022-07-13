В Башкирии в детском лагере подростки избили сверстницу

14:04, 13 июл 2022

В Башкирии проводится доследственная проверка по сообщению о применении насилия в отношении ребенка в детском лагере. Об этом сообщает Следственный комитет республики.



В соцсетях была выявлена видеозапись, на которой две девушки-подростка избивают руками и ногами свою сверстницу. Другие дети наблюдают за происходящим со стороны. Сообщается, что все происходило в детском лагере в Абезиловском районе.







Сотрудникам правоохранительных органов предстоит опросить участников конфликта и очевидцев, руководство и сотрудников лагеря.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину.

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