В Башкирии в реке утонул 61-летний мужчина
10:53, 14 июл 2022
Сегодня, 14 июля, в Калтасинском районе вблизи деревни Ягуново реке Ай утонул 61-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
В ведомстве добавили, что место было необорудованное для купания. Очевидцы извлекли из воды тело мужчины. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от удара молнии скончалась женщина. Несчастный случай произошел около 16:00 на левом берегу реки Уфы – напротив микрорайона Сипайлово.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС России по РБ
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