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В Башкирии в реке утонул 61-летний мужчина

В Башкирии в реке утонул 61-летний мужчина

10:53, 14 июл 2022

Сегодня, 14 июля, в Калтасинском районе вблизи деревни Ягуново реке Ай утонул 61-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

В ведомстве добавили, что место было необорудованное для купания. Очевидцы извлекли из воды тело мужчины. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от удара молнии скончалась женщина. Несчастный случай произошел около 16:00 на левом берегу реки Уфы – напротив микрорайона Сипайлово.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС России по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия
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