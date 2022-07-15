В Башкирии без вести пропал 15-летний Алексей Хатмуллин

15:52, 15 июл 2022

В Благоварском районе вечером 12 июля пропал без вести 15-летний Алексей Хатмуллин. Сообщение о поисках мальчика появилось в волонтерской группе «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».



Подросток был одет в светлую футболку, темно-синее трико, светлые кроссовки, имел при себе темный коричневый рюкзак. Приметы: рост 168 см, волосы темно-русые.







Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.



Ранее 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Отклик». Кроме того в Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову.

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Фото: группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk