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В Башкирии без вести пропал 15-летний Алексей Хатмуллин

В Башкирии без вести пропал 15-летний Алексей Хатмуллин

15:52, 15 июл 2022

В Благоварском районе вечером 12 июля пропал без вести 15-летний Алексей Хатмуллин. Сообщение о поисках мальчика появилось в волонтерской группе «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток был одет в светлую футболку, темно-синее трико, светлые кроссовки, имел при себе темный коричневый рюкзак. Приметы: рост 168 см, волосы темно-русые.



Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.

Ранее 19-летняя жительница Салавата Ксения Маркевич ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры ПСО «Отклик». Кроме того в Башкирии разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу села Булгаково Татьяну Фаркову. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk
Теги: Благоварский район происшествия поиск
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