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В Башкирии спасатели сообщили о ликвидации пожара в уфимском «Меркурии», жертв нет

В Башкирии спасатели сообщили о ликвидации пожара в уфимском «Меркурии», жертв нет

10:25, 10 сен 2022

В городе Уфе пожарные потушили пожар на территории торгово-развлекательного центра «Меркурий». Об этом рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. Согласно информации ведомства, открытое горение локализовали на территории 5400 квадратных метров. Устранить возгорание удалось в 3.46.



Также, руководитель ГУ МЧС Российской Федерации по республике Марат Латыпов позже сообщил, что пожар начался на 3 этаже ТРЦ и перекинулся на кровлю. Людей в помещениях найдено не было. Спасателями был эвакуирован зоопарк: 56 зверей – еноты, лисы, совы и т.д. Сейчас продолжается устранение последствий возгорания, сказал зам. премьер-министра республиканского правительства Ирек Сагитов. Тушением занимались порядка 190 человек.


Отметим, что тушение пожара находилось под контролем прокуратуры. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Динар Ишмухаметов.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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