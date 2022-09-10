В Башкирии спасатели сообщили о ликвидации пожара в уфимском «Меркурии», жертв нет

10:25, 10 сен 2022

В городе Уфе пожарные потушили пожар на территории торгово-развлекательного центра «Меркурий». Об этом рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. Согласно информации ведомства, открытое горение локализовали на территории 5400 квадратных метров. Устранить возгорание удалось в 3.46.







Также, руководитель ГУ МЧС Российской Федерации по республике Марат Латыпов позже сообщил, что пожар начался на 3 этаже ТРЦ и перекинулся на кровлю. Людей в помещениях найдено не было. Спасателями был эвакуирован зоопарк: 56 зверей – еноты, лисы, совы и т.д. Сейчас продолжается устранение последствий возгорания, сказал зам. премьер-министра республиканского правительства Ирек Сагитов. Тушением занимались порядка 190 человек.





Отметим, что тушение пожара находилось под контролем прокуратуры. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Динар Ишмухаметов.

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