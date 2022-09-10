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В Башкирии водитель Ауди насмерть сбил пешехода

В Башкирии водитель Ауди насмерть сбил пешехода

12:40, 10 сен 2022

Ночью в Белебее произошла авария, в которой погиб пешеход. Детали происшествия рассказал в телеграм канале глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



Происшествие случилось в пятницу, 9 сентября, примерно в 11.00 вечера на ул. Ленина. Там 36-летний пешеход решил перейти дорогу в непредназначенном для этого месте.  В этот момент его сбила Ауди A6, которой управлял 38-летний местный житель. В результате ДТП 36-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи. В результате аварии 36-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Белебей аварии происшествие в Белебее
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