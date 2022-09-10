В Башкирии водитель Ауди насмерть сбил пешехода

12:40, 10 сен 2022

Ночью в Белебее произошла авария, в которой погиб пешеход. Детали происшествия рассказал в телеграм канале глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.







Происшествие случилось в пятницу, 9 сентября, примерно в 11.00 вечера на ул. Ленина. Там 36-летний пешеход решил перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. В этот момент его сбила Ауди A6, которой управлял 38-летний местный житель. В результате ДТП 36-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи. В результате аварии 36-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи.



Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель легковушки, попав в ДТП с двумя грузовиками

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Фото: скрин видео