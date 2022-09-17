В Уфе пропала 14-летняя Ангелина Степанова

09:54, 17 сен 2022

В Уфе начались поиски пропавшей 14-летней Ангелины Степановой. По информации поискового отряда «Барс», девочка вышла из дома и исчезла 14 сентября. С тех пор о ней нет никаких данных.







Приметы: рост – 158 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы с рыжими кончиками.



Была одета: светло-серые штаны, белые кроссовки, темно-серое худи.



Если вы что-то знаете о том, где находится девочка, сообщите, пожалуйста, по телефонам 112 или 8 937 31 02 112.



Ранее сообщалось о том, что в селе Верхние Термы Чишминского района и в деревне Баштерма Благоварского района разыскивают пропавшего 39-летнего Фарита Резяпова. Об этом сообщают волонтеры «БашРегионСпас».

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Фото: Барс