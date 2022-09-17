Стали известны личности погибших в аварии с электроопорой в Салаватском районе Башкирии

18:49, 17 сен 2022

Известны личности всех четверых погибших в страшной аварии, которая произошла минувшей ночью, 17 сентября в Салаватском районе. Как выяснилось, у всех остались дети. Две из трагически скончавшихся женщин были многодетными матерями.







Водитель, который находился за рулем злополучного автомобиля Азиф А., в скором времени должен был справить свое 38-летние, сообщают журналисты газеты «На земле Салавата». Мужчина работал сотрудником автосервиса в селе Малояз и воспитывал несовершеннолетнего сына. Две его пассажирки работали в санатории «Янган-Тау», еще одна трудилась в магазине в Мечетлино.





У всех троих погибших жительниц района также, как и у водителя, остались дети – 38-летняя Гульшат В. воспитывала четверых, самому младшему было четыре года. 38-летняя Залифа Н. была мамой троих несовершеннолетних. У 45-летней Юлии А. остались двое детей – один взрослый сын и несовершеннолетний ребенок. Все погибшие жили на одной улице в деревне Ахуново и общались между собой, отмечается в материале журналистов.



В настоящий момент причины и обстоятельства все еще остаются неизвестными. На данный момент лишь есть информация, что на 51 км дороги Кропачево-Месягутово-Ачит водитель по какой-то причине не справился с управлением и врезался в столб. Все четверо скончались на месте ДТП.

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Фото: скрин видео