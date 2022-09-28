В Дюртюлях пенсионер сбил на “зебре” 62-летнего мужчину

09:55, 28 сен 2022

Инцидент произошел вчера, 27 сентября, на улице Ленина в Дюртюлях.







В Башкирии 84-летний пенсионер за рулем “семерки” сбил на “зебре” 62-летнего мужчину. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел вчера, 27 сентября, на улице Ленина в Дюртюлях. Предположительно, мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. С различными травмами пешехода госпитализировали. Водитель скрылся с места аварии.





“В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был разыскан и задержан. Освидетельствование показало наличие 0.818 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, он употребил спиртное после дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится проверка”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе погиб водитель мопеда, наехав на колодец

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Фото: ГИБДД по Башкирии