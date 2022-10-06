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В Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева

В Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева

20:16, 06 окт 2022

Сегодня, 6 октября, в Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Они опубликовали фото и видео последствий потопа. Мэрия объяснила «КП-Уфа», что случилось.

Со ссылкой на Горзеленхоз в администрации рассказали, что утечка воды случилась из-за того, что в чаше фонтана произошла разгерметизация. Сооружение пришлось отключить. Сейчас аварийная служба проводит ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что все фонтаны в городе будут отключены после 11 октября.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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