20:16, 06 окт 2022

Сегодня, 6 октября, в Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Они опубликовали фото и видео последствий потопа. Мэрия объяснила «КП-Уфа», что случилось.



Со ссылкой на Горзеленхоз в администрации рассказали, что утечка воды случилась из-за того, что в чаше фонтана произошла разгерметизация. Сооружение пришлось отключить. Сейчас аварийная служба проводит ремонтные работы.



Ранее сообщалось, что все фонтаны в городе будут отключены после 11 октября.



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