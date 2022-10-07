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В Зилаирском районе Башкирии загорелся лес на площади 5,8 га

В Зилаирском районе Башкирии загорелся лес на площади 5,8 га

10:15, 07 окт 2022

Днем 6 октября в Зилаирском районе Башкирии загорелся лес на площади 5,8 гектара. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар возник в шести километрах от административного центра муниципалитета – села Зилаир. МЧС направило тушение 24 человека и семь единиц техники.

Спасатели ликвидировали пожар в 19:30. Пострадавших нет.

С 15 апреля в республики зарегистрировали 64 лесных пожара, 40 низ них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, 21 – из-за природных факторов, два – от техногенного объекта и один был переходящим. Общая площадь природных возгораний составила 303,7 га (в прошлом году было 15 тыс. га).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зилаирский район происшествия пожар
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