В Зилаирском районе Башкирии загорелся лес на площади 5,8 га

10:15, 07 окт 2022

Днем 6 октября в Зилаирском районе Башкирии загорелся лес на площади 5,8 гектара. Об этом сообщило региональное МЧС.



Пожар возник в шести километрах от административного центра муниципалитета – села Зилаир. МЧС направило тушение 24 человека и семь единиц техники.



Спасатели ликвидировали пожар в 19:30. Пострадавших нет.



С 15 апреля в республики зарегистрировали 64 лесных пожара, 40 низ них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, 21 – из-за природных факторов, два – от техногенного объекта и один был переходящим. Общая площадь природных возгораний составила 303,7 га (в прошлом году было 15 тыс. га).



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Фото: МЧС по РБ